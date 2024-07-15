Bilecik'te 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Tüm şehitler için Yüzbaşı Mahallesi Merkez camiinde öğle namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Programa İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir vekili Emrah Turan, muhtarlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Namazdan sonra ilçe protokolü 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Müdürlüğünde görevli şehit olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu'nun ailesi ziyaret edildi.