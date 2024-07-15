Bilecik'te 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu - Son Dakika
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Bilecik'te 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu. Yüzbaşı Mahallesi Merkez camiinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi. Programa ilçe kaymakamı, belediye başkanı, jandarma komutanı, emniyet amir vekili, muhtarlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Namazdan sonra ise ilçe protokolü şehit Zafer Koyuncu'nun ailesini ziyaret etti.

15.07.2024 15:52
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Tüm şehitler için Yüzbaşı Mahallesi Merkez camiinde öğle namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Programa İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir vekili Emrah Turan, muhtarlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Namazdan sonra ilçe protokolü 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Müdürlüğünde görevli şehit olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu'nun ailesi ziyaret edildi.

Kaynak: AA

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