Bilecik'te 6.5 Milyon Liralık Altın Soygunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te 6.5 Milyon Liralık Altın Soygunu

09.03.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te kuyumcudan 6.5 milyon liralık altın çalan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

BİLECİK'te bir kuyumcuya 40 saniyede girip çuvallarla yaklaşık 6 milyon 500 bin liralık altın çaldığı tespit edilen 7 şüpheliden 4'ü polis ekiplerince yakalanırken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soygun anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen 4 Mart gece 03.52'de Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'nde meydana geldi. Kiraladıkları bir otomobile gelen 4 şüpheli önceden kopyaladıkları kuyumcu kapısının kepenklerini uzaktan kumanda ile açtı. Balyozla dükkan camını kırıp içeri giren 4 şüpheli, çuvallara tezgahlardaki altınları doldurup geldikleri otomobille kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan 40 saniyelik soygunda şüphelilerin 6 milyon 500 bin liralık altın çaldığı tespit edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kuyumcu soygunu şüphelilerini yakalamak için özel bir ekip kurdu. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin sorgunun hemen ardından geldikleri otomobille Bursa'nın Yenişehir ilçesine doğru kaçtığı belirlendi. İncelemede şüphelilerin 6 milyon 500 bin lira değerinde altın çaldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kuyumcu soygununda yer aldığı belirlenen 7 şüpheliden E.İ.A. (21), Y.K. (25), A.E. (24) ve B.K. (20) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler mahkemece 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Kimlikleri tespit edilen firari şüpheliler O.Ö. (22), D.T. (32) ve K.B.'nin (20) yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

SOYGUN ANI KAMERADA

Şüphelilerin yaptıkları soygun işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde balyozla dükkan camını kırarak içeri giren şüphelilerin 40 saniyede tezgahlarda bulunan altınları çuvallara doldurup kaçtığı yer aldı.

Haber-Kamera: Bilecik,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Bilecik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te 6.5 Milyon Liralık Altın Soygunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump’la görüştü BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı

22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 22:53:02. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te 6.5 Milyon Liralık Altın Soygunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.