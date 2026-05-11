Bilecikli Çocuklar, Sanat Sokağı'nı Bu Kez Anneleri İçin Renklendirdi

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Anneler Günü programı kapsamında Sanat Sokağı'nda bir araya gelen onlarca çocuk, üç ayrı seansta gerçekleştirilen etkinliklerde çiçek tasarladı.

Bilecik Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla "Gelin birlikte annelerimizin yüzünü gülümsetelim" sloganıyla hazırlanan program kapsamında hafta sonu Sanat Sokağı'nda bir araya gelen çocuklar çiçek tasarladı. Anneleri için duygu ve düşüncelerinin olduğu kağıtları çiçeklere iliştiren çocuklar, özel hediyeler oluşturdu.

Anneler de etkinlikten duydukları mutluluğu belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.