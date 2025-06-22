Bilecik'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Bilecik'te bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde O.G. (27) ile halasının eşi Veli Yetim arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.G, Yetim'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yetim, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan O.G'nin kullandığı araç, merkeze bağlı Bahçecik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda terk edilmiş olarak bulundu.

O.G'nin yakalanmasına yönelik polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Tartışmanın miras meselesi nedeniyle çıktığı iddia edildi.