 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te devlet destekleri ve teşviklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te devlet destekleri ve teşviklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, devlet destekleri ve teşvikler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Programa Vali Şefik Aygöl, Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün ve birçok kurum temsilcisi katıldı. KOSGEB, TKDK ve IPARD desteklemeleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Girişimcilerin projelerine ücretsiz danışmanlık hizmeti verileceği belirtildi.

Bilecik\'te devlet destekleri ve teşviklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi
12.01.2024 - 19:31,  Güncelleme: 19:33
Abone Ol

Bilecik'te devlet destekleri ve teşviklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (TSO) programa, Vali Şefik Aygöl, Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), KOSGEB ve IPARD yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Bilecik Valiliği, Bilecik TSO, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, TKDK ve KOSGEB işbirliğinde düzenlenen programda katılımcılara KOSGEB Kobi Uzmanı Mustafa Razbonyalı, TKDK Bilecik İrtibat Ofisi Uzmanı Yılmaz Baş ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hatice Derya Aksu tarafından kırsal kalkınma kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi ve KOSGEB desteklemeleri ile IPARD desteklemeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Vali Şefik Aygöl, toplantıda yaptığı konuşmada, Bilecik'te oluşturulacak siyaset üstü ortak akıl ile girişimcilerin önünü açmayı planladıklarını ve bu kapsamda böyle bir programın gerçekleştirildiğini söyledi.

Yapılan çalışmayla, BEBKA, TKDK ve KOSGEB gibi kurumların beraber hareket edecekleri alan oluşturduklarını anlatan Aygöl, "Bu alanlarda girişimcilerimizin bir talebi olursa gelerek doğru bilgilendirilerek doğru yönlendirileceği ve bizim de onlara gerçekten destek verebileceğimiz bir alan oluşturalım ve dikkat çekelim dedik. Bu birlikteliği sağlamak için herhangi bir engelimiz yok. TSO kapılarını açtı, bütün alanlarını açtı bizlere. Bir şeyler yapmak isteyen herkese kapılarımız açık ve destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün de girişimcilerin kabul edilmeyen projelerinin çoğunun yazım hatalarından kaynaklandığını belirterek, proje yapmak ve üretmek isteyen tüm girişimcilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bilecik Valiliği, Mehmet Ergün, Bilecik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te devlet destekleri ve teşviklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika


18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:08
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu

Son Dakika
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:08 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 19:50:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te devlet destekleri ve teşviklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement