Bilecik\'te Sultan 2. Abdülhamid döneminde açılan okulun mezuniyet töreni düzenlendi

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Bilecik'te, Sultan 2. Abdülhamid döneminde 1905 yılında açılan ve bugün Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi olarak faaliyet gösteren okulun mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul müdürü Zaim Akbulut, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda, eğitim öğretim yılı sonunda mezun olarak ayrılan öğrencilere sağlık, mutluluk ve başarı dileğinde bulunarak, törene katılan velilere ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Beden eğitimi öğretmeni Ergün Başer, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Nurdan Üstündağ ile müzik öğretmeni Özcan Güney rehberliğinde hazırlanan şiir ve müzik dinletisi, tiyatro ve halk oyunları gösterisinin ardından 170 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.