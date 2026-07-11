Bilecik'te bir granit fabrikasındaki iş kazasında bir kişi yaralandı.
1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren granit fabrikasında çalışan A.B. (57) spiral makinesiyle varil kestiği sırada patlama yaşandı.
Yaralanan A.B. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Fabrika Patlaması: Bir Yaralı - Son Dakika
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