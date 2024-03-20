Bilecik\'te firari hükümlü yakalandı

Kazakistan'da Geleneksel Sporlar İlgisi Artıyor

Kazakistan'da bu yıl ilk kez Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen 'Milli Spor Günü' etkinlikleriyle geleneksel sporlara olan ilgi arttı. Başkent Astana'da yapılan müsabakalarda okçuluk, mangala, aşık oyunları, at üstünde güreş ve kökbörü gibi sporlar sergilendi. Ayrıca izleyicilere renkli anlar yaşatan kız kovalamaca oyunu da oynandı. Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı, ülkede geleneksel sporlara olan ilginin arttığını belirtirken, 2022'de 584 bin olan ilgili kişi sayısının 2023'te 619 bine çıktığını açıkladı. Ayrıca, Kazakistan'ın bu yıl 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağı ve 100'den fazla ülkeden yaklaşık 5 bin sporcunun katılmasının beklendiği ifade edildi.