Bilecik\'te firari hükümlü yakalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi yakalayıp hakkında işlem başlattı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Kazakistan'da bu yıl ilk kez Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen 'Milli Spor Günü' etkinlikleriyle geleneksel sporlara olan ilgi arttı. Başkent Astana'da yapılan müsabakalarda okçuluk, mangala, aşık oyunları, at üstünde güreş ve kökbörü gibi sporlar sergilendi. Ayrıca izleyicilere renkli anlar yaşatan kız kovalamaca oyunu da oynandı. Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı, ülkede geleneksel sporlara olan ilginin arttığını belirtirken, 2022'de 584 bin olan ilgili kişi sayısının 2023'te 619 bine çıktığını açıkladı. Ayrıca, Kazakistan'ın bu yıl 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağı ve 100'den fazla ülkeden yaklaşık 5 bin sporcunun katılmasının beklendiği ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Estonya ile oynadığı özel maçta 2-1 mağlup oldu. Emre Gökay'ın penaltı golüne karşılık Estonya, Evert Talviste ve Patrik Kristal ile goller buldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, Gazze'deki katliamlara değinerek Türkiye'nin Gazzeli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti. Ayrıca, Isparta'ya yapılan yatırımları ve hizmetleri anlattı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde karısını keserle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık ifadeleri ve sağlık raporu dinlendi. Sanık tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İ.K. idaresindeki otomobil ile R.C. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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