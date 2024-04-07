Bilecik\'te firari hükümlü yakalandı ve cezaevine konuldu

Xiaomi'nin yeni nesil şarj adaptörü Little Pudding ile büyük bir değişim

Xiaomi, Little Pudding adlı yeni nesil şarj adaptörü ile küçük boyutuna rağmen büyük bir şarj desteği sunuyor. Galyum Nitrid maddesi sayesinde daha yüksek verimlilik sağlayan adaptör, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ürün, çeşitli güvenlik önlemleriyle birlikte USB PD 3.0, QC 3.0 ve UFCS 1.0 standartlarına uyumlu olarak piyasaya sürülecek.