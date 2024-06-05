Bilecik\'te firari hükümlü yakalandı

Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kişinin üzerinde 1 gram esrar ele geçirdi.
Bu kişinin, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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