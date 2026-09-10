Bilecik'te firari hükümlü yakalandı, 5 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşmişti
Bilecik'te jandarmanın çalışmasıyla, hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
| Bilecik'te, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda, "hükümlü ve tutuklunun kaçması ile tahsis gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.Ç. (25) yakalandı.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te firari hükümlü yakalandı, 5 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşmişti - Son Dakika
12:23Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Sizin düşünceleriniz neler ?