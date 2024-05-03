Bilecik'te futbol maçında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te futbol maçında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı

Bilecik\'te futbol maçında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğütspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor arasında oynanan amatör futbol maçında çıkan arbedede bir polis memuru ve 3 taraftar yaralandı. Maçın ilk yarısının son dakikalarında gerginlik yaşanması üzerine Osmaneli ekibi sahadan çekildi. Olayın ardından takım otobüsüne binen Osmaneli taraftarlarıyla Söğüt taraftarları arasında arbede çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

03.05.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde amatör futbol maçında taraftarlar arasında çıkan arbedede yaralanan biri polis 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bilecik 1. Amatör Küme Play-Off Grubu'nda Söğütspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor, Söğüt İlçe Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısının son dakikalarında gerginlik yaşanan maçta, Osmaneli ekibi sahadan çekilme kararı aldı.

Maçtan çekilen 1308 Osmaneli Belediyespor'un oyuncuları, takım otobüsüne bindi. Bu takımın taraftarları da dönüş için beklemeye başladı.

Otobüslerin Osmaneli'ye hareketi öncesinde iki takımın taraftarları arasında arbede çıktı. Bu sırada 3 taraftar ile bir polis memuru, atılan taşlar nedeniyle yaralandı.

Söğüt ve Osmaneli ilçelerindeki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, 1308 Osmaneli Belediyespor'un takım otobüsünün camı taşla kırıldı.

Olayların yatışmasının ardından oyuncular ve taraftarlar Osmaneli'ye döndü.

Kaynak: AA

Osmaneli, Bilecik, Futbol, Söğüt, Güvenlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te futbol maçında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:36:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te futbol maçında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement