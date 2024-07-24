Bilecik'te Hint keneviri yetiştiricileri tutuklandı

Bilecik'te arazide Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sorumluluk bölgesinde yaptıkları çalışmalarda, araziye ekilmiş 49 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kenevirler, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.
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