Bilecik'te inşaatta çalışan işçi kalas düşmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bilecik'te inşaatta çalışan işçi kalas düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Bilecik\'te inşaatta çalışan işçi kalas düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Bilecik-Adapazarı kara yolu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında devam eden inşaatta çalışan Turgay Arık (22), üzerine kalasın düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cesedi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

23.02.2024 09:35  Güncelleme: 09:38
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Bilecik'te inşaatta çalışırken üzerine üst katlardan kalasın düştüğü öne sürülen işçi yaşamını yitirdi.

Bilecik-Adapazarı kara yolu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında devam eden 8 katlı inşatta çalışan Turgay Arık (22), üst katlardan üzerine kalas devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arık'ın öldüğünü belirledi.

İşçinin cesedi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilecik, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

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