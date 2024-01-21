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Bilecik'te kar nedeniyle ulaşım kapanan köy yolları açılıyor

Bilecik'in merkez, Pazaryeri ve Söğüt ilçelerindeki yüksek kesimlerde kar nedeniyle kapanan 24 köy yolu ve bağlantı yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürerek ulaşımın sağlanmasını hedefliyor.

Bilecik\'te kar nedeniyle ulaşım kapanan köy yolları açılıyor
21.01.2024 - 13:27,
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Bilecik'te kar nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde sabah etkisini artıran yağış dolayısıyla merkez, Pazaryeri ve Söğüt ilçelerindeki yüksek kesimlerinde kapanan 24 köy yolu ve bağlantı yollarının açılması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Karayolları 144. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk bölgelerinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için kamyon ve greyderle karla çalışma yürütüyor.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 30-40 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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