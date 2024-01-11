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Bilecik'te Kar Yağışı: Yollar Ulaşıma Kapanmaması İçin Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
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Bilecik'te Kar Yağışı: Yollar Ulaşıma Kapanmaması İçin Çalışmalar Sürüyor

Bilecik'te iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki yolların ulaşıma kapanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığı 1 metreye yaklaşan bölgelerde, İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy ve grup yollarını açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 144. Şube Şefliği ekipleri ise kamyon ve greyderle karla mücadeleye devam ediyor.

Bilecik\'te Kar Yağışı: Yollar Ulaşıma Kapanmaması İçin Çalışmalar Sürüyor
11.01.2024 - 15:07,  Güncelleme: 15:08
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Bilecik'te kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki yolların ulaşıma kapanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde iki gündür aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla yüksek kesimlerdeki bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

İl Özel İdaresine bağlı 75 personelden oluşan 19 ekip, köy ve grup yollarının ulaşıma açık tutulması amacıyla çalışma yürütüyor.

Karayolları 144. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk bölgelerinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için kamyon ve greyderle karla mücadeleye devam ediyor.

Kaynak: AA
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