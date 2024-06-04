Bilecik'te motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı

Bilecik\'te motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, ekipler tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

04.06.2024 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Camikebir Mahallesi Çeşme Sokağı'nda Gökhan Gökalp'e ait tamirhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

İşletmede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

Motosiklet, Osmaneli, Bilecik, Olay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:31 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
08:59 Aziz Yıldırım’ın “Adnan Hocacı“ dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu
08:24 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
00:58 DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki! Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti
09:49 Teknik direktör düğümü çözülüyor Beşiktaş’ta Pochettino ve Xavi sesleri Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri
09:38 Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı
09:30 Okan Buruk’un gelecek sezondaki hedefleri ortaya çıktı Okan Buruk'un gelecek sezondaki hedefleri ortaya çıktı
09:24 6 haftalık bebeğin korkunç sonu 8 yıldır besledikleri köpek, bebeklerini paramparça etti 6 haftalık bebeğin korkunç sonu! 8 yıldır besledikleri köpek, bebeklerini paramparça etti
08:55 Usta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti Usta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 10:11:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement