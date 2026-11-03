Bilecik\'te motosikletli sürücü park halindeki tıra çarpıp ağır yaralandı

Bilecik'te motosikletli sürücü park halindeki tıra çarpıp ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki Türkmeneli Caddesi'nde park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
Bilecik'te, park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
T.K. (25) idaresindeki 16 ATM 342 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde park halindeki 57 AAL 214 dorse plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü T.K. ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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