Bilecik'te motosikletli sürücü park halindeki tıra çarpıp ağır yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te motosikletli sürücü park halindeki tıra çarpıp ağır yaralandı

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Bilecik\'te motosikletli sürücü park halindeki tıra çarpıp ağır yaralandı
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Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki Türkmeneli Caddesi'nde park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Bilecik'te, park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

T.K. (25) idaresindeki 16 ATM 342 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde park halindeki 57 AAL 214 dorse plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü T.K. ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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