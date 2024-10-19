Bilecik\'te Muhtarlar Günü Kutlandı

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Bilecik'te "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Atatürk Parkı önünde toplanan mahalle ve köy muhtarlar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan muhtarlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, meydanda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, muhtarların köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynadığını söyledi.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Çınar, şöyle konuştu:

"Muhtar olarak görevimiz sorun üretmek değil, çözüm üretmektir. İlkemiz devlet ve halk arasında yıkılmaz bir köprü olmaktır. Muhtarlarımız görev yaptıkları bölgelerde yaşayan yaşlı, engelli, bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her türlü sorununu çözüme kavuşturmak için 7/24 görevinin başındadır. Muhtar aynı zamanda mahallesinin ve köylerinin isteklerinin ve beklentilerinin çözüme kavuşmasında devletimizin gören gözü işiten kulağıdır.".

Vali Şefik Aygöl de Bilecik Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek, günlerini kutladı.