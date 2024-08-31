Bilecik'te Narkotik ve İstihbarat Ekipleri Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te Narkotik ve İstihbarat Ekipleri Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirdi

Bilecik'te yapılan narkotik operasyonda üzerinde esrar bulunan 2 zanlı gözaltına alındı. Uygulama sonucunda 116 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, dolmuşta düşen cüzdanı çaldığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı. Trafik denetimlerinde ise 280 sürücüye ceza uygulandı.

31.08.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te narkotik ve istihbarat ekiplerinin yaptığı uygulamada, üzerinde esrar bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kent merkezindeki uygulamada, şüpheli araç ve 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 116 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Dolmuşta düşen cüzdanı çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, dolmuştan inerken bir yolcunun düşürdüğü cüzdanı çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Kent merkezinde halk dolmuşu ile yolculuk yapan bir kişi, inerken cüzdanını düşürdü. Bu kişi, cüzdanını düşürdüğünü fark ederek polise durumu bildirdi.

Dolmuşun güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen asayiş ekipleri, bir kişinin düşen cüzdanın bulunduğu koltuğa geçerek, bunu alıp başka bir durakta indiğini tespit etti.

Kimliği belirlenen zanlı gözaltına alınarak "açıktan hırsızlık" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Cüzdanın içinde bulunan para ve kredi kartları ise sahibine teslim edildi.

Trafik denetimlerinde 280 sürücüye ceza uygulandı

Bilecik'te, trafik ekiplerince dronla yapılan denetimlerde 280 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmak, hatalı park, hız kurallarına uymamak, yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, ve tehlikeli şerit değiştirmek ile kırmızı ışıkta geçmek gibi konularda 762 aracı denetledi.

Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 280 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 531 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

Narkotik, bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Narkotik ve İstihbarat Ekipleri Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
14:38 Rize’de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Rize'de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
14:21 Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu
14:19 Devlet hastanesi ’’Yapacak bir şey yok’’ dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti Devlet hastanesi ''Yapacak bir şey yok'' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti
23:35 Paris’teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke’den Paris'teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den
22:52 Fenerbahçe, Alanyaspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
22:47 Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti
21:26 Topu Dilruba’ya attılar Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
21:12 Fenerbahçeli taraftarlardan 3 tribünü birden kaplayan 30 Ağustos koreografisi Fenerbahçeli taraftarlardan 3 tribünü birden kaplayan 30 Ağustos koreografisi
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız
20:20 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi tutuklandı
20:02 Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 16:36:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Narkotik ve İstihbarat Ekipleri Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement