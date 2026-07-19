Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

19.07.2026 19:17
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Mahan Mahallesi'nde elektrik hattı kaynaklı yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Bilecik'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Vezirhan beldesine bağlı Mahan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda elektrik hattı kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile jandarma sevk edildi.

2 helikopter, 3 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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