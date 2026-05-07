Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: "Ormanlarımızın Yanmaması İçin Gerekli Tüm Tedbirleri Hayata Geçireceğiz"

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaz aylarının yaklaşmasıyla orman yangını riskine dikkati çekerek, "Ormanlarımızın yanmaması için tüm kurumlarımızla sürekli iletişim halinde olacağız ve gerekli tüm tedbirleri hayata geçireceğiz" dedi.

Bilecik'te kamu düzenini korumak ve doğal zenginlikleri muhafaza etmek amacıyla geniş katılımlı iki kritik toplantı düzenlendi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen "Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri" ile "2026 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu" toplantılarına Subaşı'nın yanı sıra il protokolü ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Subaşı, kentte okul güvenliği ve orman yangınlarıyla mücadele konularında tüm kurumlarla tam koordinasyon içinde hareket edeceklerini vurguladı. Subaşı, "Ormanlarımızın yanmaması için tüm kurumlarımızla sürekli iletişim halinde olacağız ve gerekli tüm tedbirleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Toplantı sonrası sosyal medya hesapları üzerinden de bir değerlendirme yapan Subaşı, ortak akıl ve koordinasyon vurgusu yaptı. Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz"

"Valimiz Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı ile 2026 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Toplantısı'na katılarak, kurumlarımızla birlikte alınacak önlemleri ve gerçekleştirilecek çalışmaları değerlendirdik. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte koordineli şekilde çalışmaya ve gerekli tüm tedbirleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."