Bilecik\'te otomobil devrildi, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Bilecik'te otomobil devrildi, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik-Bozüyük kara yolunda Kayıboyu Mahallesi yakınlarında bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
S.K. (64) idaresindeki 07 CIN 511 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolu Kayıboyu Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.K. ile otomobildeki yolcular M.N, C.K. ile S.N, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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