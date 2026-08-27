Bilecik'te Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Bilecik-Eskişehir kara yolunda otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
E.O. (24) idaresindeki 11 AAC 240 plakalı otomobil, Bilecik- Eskişehir kara yolu TOKİ rampaları yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü E.O, ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akış???????ı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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