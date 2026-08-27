Bilecik'te Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik\'te Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik-Eskişehir kara yolunda otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

E.O. (24) idaresindeki 11 AAC 240 plakalı otomobil, Bilecik- Eskişehir kara yolu TOKİ rampaları yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü E.O, ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akış???????ı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Eskişehir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

21:50
Beşiktaş kaybetmesine rağmen Avrupa Ligi biletini aldı
Beşiktaş kaybetmesine rağmen Avrupa Ligi biletini aldı
21:46
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
21:43
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler
Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
21:28
Canlı anlatım: Trabzonspor kalesinde goller üst üste, bordo-mavililer 9 kişi
Canlı anlatım: Trabzonspor kalesinde goller üst üste, bordo-mavililer 9 kişi
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 22:56:11. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement