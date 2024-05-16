Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı

Bilecik\'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı

Bilecik'in Hürriyet Mahallesi Park 2 Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, Berna M'nin kullandığı bir otomobil ile Uğur P. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, Uğur P.'nin aracında bulunan 6 yaşındaki Mirza A. ve 4 yaşındaki Yavuz P. yaralandı. Yaralı çocuklar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

16.05.2024 07:49
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Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Park 2 Sokak'ta Berna M'nin kullandığı 16 AFV 350 plakalı otomobil ile Uğur P. idaresindeki 11 SF 320 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 11 SF 320 plakalı araçta bulunan 6 yaşındaki Mirza A. ile 4 yaşındaki Yavuz P. yaralandı.

Yaralı çocuklar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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