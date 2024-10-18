Bilecik\'te Otomobil Yangını

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Bilecik'te seyir halindeyken alev alan otomobilde çıkan yangın, esnafın müdahalesiyle söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokağı'nda seyreden Ali K. yönetimindeki 11 ABV 741 plakalı otomobilin motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, aracı durdurup inerek çevredekilerden yardım istedi.

Esnaf, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

Araçta hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.