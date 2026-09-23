Bilecik'te pazar esnafının bulduğu unutulmuş para zabıta aracılığıyla sahibine ulaştı - Son Dakika
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Bilecik'te pazar esnafının bulduğu unutulmuş para zabıta aracılığıyla sahibine ulaştı

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Bilecik'te pazar tezgahında unutulan para, durumun bildirilmesi üzerine zabıta ekiplerine teslim edildi. Ekipler paranın sahibine ait olduğunu belirleyip teslim etti; Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev esnafın örnek davranışından mutlu olduklarını söyledi.

Bilecik'te pazar tezgahında unutulan parayı zabıta ekipleri sahibine teslim etti.

Kent merkezinde kurulan pazar yerinde tezgah açan esnaf, tezgahının üzerinde unutulan parayı gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine pazar yerine gelen zabıta ekiplerine teslim edilen paranın H.S'ye ait olduğu belirlendi.

Para, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, yaptığı açıklamada, pazar yerindeki esnafın örnek davranışından dolayı kendilerinin de mutlu olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bilecik'te pazar esnafının bulduğu unutulmuş para zabıta aracılığıyla sahibine ulaştı - Son Dakika
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