Bilecik'te SUV Devrildi, 4 Yaralı
Bilecik'te devrilen SUV aracın kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.
Bilecik'te SUV tipi aracın yol kenarına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
K.Ö. (41) idaresindeki 41 KG 075 plakalı SUV tipi araç, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy beldesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi K.Ö. (35), çocukları E.Ö. (7) ve Ç.Ö. (5) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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