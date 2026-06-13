Bilecik’te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik’te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik’te Trafik Kazası: 2 Yaralı
13.06.2026 12:07
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Bilecik'te bir otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

Bilecik'te otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.O. (66) yönetimindeki 34 GJR 366 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Şelale rampaları mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan A.Y. (33) idaresindeki 43 AGF 477 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.O ve otomobilde bulunan E O. (56), yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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