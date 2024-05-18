Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölpazarı Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde ihbar üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 52,19 gram sentetik uyuşturucu ve 8 adet sentetik ecza ile tabanca ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.