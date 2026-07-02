Bilecik'te Uyuşturucu Soruşturması - Son Dakika
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Bilecik'te Uyuşturucu Soruşturması

Bilecik\'te Uyuşturucu Soruşturması
02.07.2026 15:43
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Bozüyük'te uyuşturucu bulunduran şüpheli gözaltına alındı, işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunduran şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı çalışmalarda şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, zanlının üzerinde muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

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