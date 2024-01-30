 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü yakaladı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bilecik\'te uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı
30.01.2024 - 13:13,  Güncelleme: 13:15
Abone Ol

Bilecik'te "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "sokak çalışmalarıs kapsamında uyuşturucu almak, kabul etmek veya bulundurmak gerekçesiyle 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsa yönelik çalışma yürüttü.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bilecik, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Ceza, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45
Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42
Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası

Son Dakika
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00 Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45 Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42 Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 13:38:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement