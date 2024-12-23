Bilecik'te Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

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Bilecik'te aç kalan yaban hayvanları için yem bırakıldı, turizm potansiyeli artırılacak.

23.12.2024 03:07
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Doğada aç kalan yaban hayvanları için yem bıraktılar

Bilecik Valisi Sayın Şefik Aygöl;

"Bilecik'in turizm potansiyeli daha da artacak"

BİLECİK - Bilecik'te Erikli Tabiat Parkı ve Tarihi Atatürk Köşkü'nde doğada aç kalan yaban hayvanları için yem bırakırlarken, doğanın korunmasına yönelik çeşitli projelerin uygulanacağını belirtildi.

Bilecik Valisi Sayın Şefik Aygöl, Bilecik'in doğal güzelliklerinden biri olan Bozüyük'te Erikli Tabiat Parkı'nda ve Tarihi Atatürk Köşkün'de incelemelerde bulundu. Dodurga beldesinde yer alan bu özel alan, sadece doğaseverlerin ilgisini çekmekle kalmayıp, aynı zamanda tarihi bir öneme de sahip. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik ziyaretinde kaldığı köşk, parkta yer alan önemli bir yapıdır ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış durumdadır.

Ziyaret sırasında, Erikli Tabiat Parkı'nın sürdürülebilir turizm potansiyelinin artırılması adına yapılacak projeler değerlendirildi. Vali Aygöl, bu doğal güzelliklerin korunarak bölgeye daha fazla turist çekilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti. Ayrıca, doğanın korunmasına yönelik çeşitli projelerin uygulanacağını belirterek, bölgedeki doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılacağını vurguladı.

Aç kalan yaban hayvanlar için yem bıraktılar

Vali Aygöl ve beraberindeki ekip, aç kalan yaban hayvanlar için yem bırakma çalışmaları gerçekleştirdi. Bu tür çalışmaların, doğal hayatın korunmasına ve bölgedeki ekosistemin dengesine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Bilecik'in turizm potansiyeli daha da artacak"

Vali Aygöl, Bilecik'in doğal mirasının korunarak tanıtılması amacıyla yapılan çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. "Doğal güzelliklerimizin hem korunması hem de tanıtılması için yoğun bir çaba harcıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde Bilecik'in turizm potansiyeli daha da artacak. Erikli Tabiat Parkı, hem tarihi hem de doğa severler için benzersiz bir destinasyon olma yolunda ilerliyor. Bilecik'in doğal zenginliklerinin tanıtılması için yapılan bu projeler, şehrin sürdürülebilir turizme katkı sağlamasına önemli bir adım teşkil ediyor" dedi.

Bilecik\'te Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı - Son Dakika

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