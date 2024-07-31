Bilecik'te Yakalanan 2 Firari Hükümlü Cezaevine Konuldu

Güncel

Bilecik'te asayiş uygulamasında yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası ve çok sayıda suç kaydı bulunan firariyi Osmaneli ilçesi Sakarya Nehri kenarında yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise aranan kişilere yönelik çalışmalarında 14 dolandırıcılık olayından kesinleşmiş 8 yıl 10 ay hapis cezası olan B.Ç'yi merkez Küplü köyü yakınında yakalayarak hakkında işlem yaptı.

Hükümlüler, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.