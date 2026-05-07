Bilecik'te Yangın Önlemleri ve Hıdırellez Kutlaması
07.05.2026 09:19
Vali Sözer, orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yaptı ve Hıdırellez etkinliğine katıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi yetkilileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi binasındaki görüşmede Vali Sözer'e, kurumun kentteki çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Görüşmede ayrıca, ilin yatırım ihtiyaçlarına dair değerlendirmeler yapıldı.

Orman yangınlarına yönelik tedbirler konuşuldu

İl Genel Meclisi'nde, Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Vali Sözer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, orman yangınlarına ilişkin tedbirler, riskli bölgelerde yürütülecek çalışmalar ile olası yangınlarda uygulanacak müdahale süreçleri ele alındı.

Sözer, yaz aylarında orman yangını riskinin arttığına dikkati çekti.

Yangınlara erken müdahalenin önemine işaret eden Sözer, bu gibi durumlara karşı ilgili kurumların hazırlıklarını yerine getirdiğini vurguladı.

Toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile diğer ilgililer katıldı.

Vali Sözer Hıdırellez etkinliğine katıldı

Vali Sözer, merkeze bağlı Yeniköy'de Hıdırellez kutlamasına katıldı.

Programda vatandaşlarla sohbet eden Sözer, Hıdırellez etkinliklerinin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti.

Organizasyon, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

