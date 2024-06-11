Bilecik'teki Yangın Küçük Sanayi Sitesi'nde Kontrol Altına Alındı

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanda çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına müdahale eden ekipler, yan dükkanlara sıçramadan alevleri kontrol altına aldı. Kısa sürede söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri vatandaşların çıkabilecek yangınlara karşı duyarlı ve tedbirli olmalarını istedi.

Yaz mevsimi dolayısıyla başta orman yangınları olmak üzere oluşabilecek afetlere karşı gerekli tedbirlerin alınması uyarısında bulunan ekipler, herhangi uygunsuz ve olumsuz bir durumun ilgili birimlere iletilmesi gerektiğini belirtti.