Bilecik'teki Yangın Tarihi Köyü Kül Etti - Son Dakika
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Bilecik'teki Yangın Tarihi Köyü Kül Etti

01.07.2025 11:43
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Bilecik'in Köprücek köyünde çıkan yangın, tarihi evleri küle çevirdi; can kaybı olmadı.

1) BİLECİK'TEKİ YANGINDA ALEVLER TARİHİ KÖYÜ KÜLE ÇEVİRDİ: UÇAN BİR KUŞUN YANARAK DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını, tarihi geçmişiyle bilinen Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyünü neredeyse tamamen küle çevirdi. Yangının ardından köye yardıma gelen bölge halkından Solmaz Ünver (60), "Hayatımda gördüğüm en büyük dramlardan biriydi. Uçan bir kuşun yanarak düştüğünü gördüm" dedi.

Osmanlı döneminden kalma en eski yerleşim yerlerinden Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyünde 12 evden 10'u yandı. Yangın sırasında komşu köylerden yardıma koşan Solmaz Ünver, köyün tarihinin 1500'lü yıllara dayandığı ve bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi. Köyü alevlerden kurtaramadıklarını ifade eden Ünver, "Osmanlı döneminde çok kullanılan bir köy. Bu yapılardan da görüyorsunuz. Maalesef bu yangın burayı da kül etti. Rüzgarların çok kuvvetli olması. Açıkçası engel olamadık burayı kurtarmaya. İlk günden beri tankerlerimizle, traktörlerimizle buraya su getirip, burada yangın teşkilatında çalışan arkadaşlara su yardımında bulunduk. Ama devasa büyüklükte bir yangın olduğu için, biz sadece tankerden tankere su aktarmakla yardımcı olabildik" dedi.

'BURADA ÇOK CANLILARIN YANDIĞINI GÖRDÜK'

Köprücek'te can kaybının yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu söyleyen Ünver, köylülerin hayvanlarını kurtarmak için büyük çaba gösterdiğini söyledi. Ünver, "Burada Gölpazarı'ndan duyarlı vatandaşlar arabalarla geldi, hayvanları taşıdık, civar köylere yerleştirdik. Bir can kaybı olmadı. Tamamen mal kaybı diyelim. Burada çok canlıların yandığını gördük. Buna birebir şahit olduk. Uçan bir kuşun yanarak düştüğünü gördüm. Diğer köylerde de aynı şekilde bu dramlar yaşandı. Tabii yangının çok geniş kapsamlı olması bizi çok zor durumda bıraktı. Yangını şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Belediye başkanımız başta olmak üzere kaymakamlık makamları, kolluk kuvvetleri sürekli buralarda yardımcı oluyorlar komşularımıza. Elimizden gelen bunlar şu an" diye konuştu.

'YANAN HAYVAN BUĞDAY TARLASINA DÜŞÜYOR, TARLA YANMAYA BAŞLIYOR'

Tarihi geçmişiyle dikkat çeken köyün, Osmanlı döneminde padişah askerlerinin yetiştirildiği bir yer olduğunu belirten Ünver, şunları söyledi:

"Padişahın askerlerini yetiştiren bir köy. Çok asker yetiştirmiş, mücahitler yetiştirmiş bir köy. O yıllarda burası çok daha farklı bir köydü. Burada 60-70 hane bir halk yaşıyormuş. 1576 yıllarına kadar buranın hane sayısı 176. Son Osmanlı sayımlarında 76 haneye düşüyor. Buranın tarihinin yok olması şu an itibarıyla çok üzücü. İnşallah bu tarih yaşatılır. Çok üzücü bir olay olduğu için biz burada gözyaşlarımızı tutamadık. Yanmış bir hayvan buğday tarlasına düşüyor, buğday tarlası yanmaya başlıyor. Domuz sürüleri var, kaçan hayvanları gördük. O dehşetli anda nasıl kaçtıklarını gördük. Bizler için çok üzücü bir olay. Allah kimseye böyle bir afetler yaşatmasın. Gerçekten çok dramatik."

Kaynak: DHA

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