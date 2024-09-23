Bilecik Valisi'nden Ahilik Haftası Mesajı - Son Dakika
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Bilecik Valisi'nden Ahilik Haftası Mesajı

Vali Aygöl, Ahilik'in önemini vurgulayarak ecdadı rahmetle andı ve esnafın haftasını kutladı.

23.09.2024 09:16
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 23-29 Eylül Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aygöl, mesajında, Ahiliğin Anadolu'da 13'üncü yüzyılda ortaya çıkan, kardeşlik, yardımlaşma ve ahlaka dayanan bir değer olduğunu belirtti.

Ahiliğin toplumsal düzeni korumak ve insanları mesleki ve ahlaki açıdan geliştirmek için önemli bir sistem olduğunu kaydeden Aygöl, şunları bildirdi:

"Bu sistemin kurucusu olarak bilinen Ahi Evran Veli, Ahilik teşkilatını kurarken sadece mesleki eğitimi değil, aynı zamanda insanın ahlaki ve manevi gelişimini de ön planda tutmuştur. Ahilik geleneği, Anadolu'da sosyal, ekonomik ve manevi hayatın şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu vesileyle Ahi Evran Veli ve Ahilik düsturuyla hayatını yaşayan ecdadımızı rahmetle anıyorum. Tüm vatandaşlarımız ile esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, bu köklü geleneğin değerlerini yaşatmaya devam eden herkese saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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