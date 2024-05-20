Bilecik Valisi Şefik Aygöl, arama kurtarma kampını ziyaret etti

Güncel

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneğince, Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Göleti'nde düzenlenen kampa ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinesinde, 120 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Vali Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, yetkililerce verilen arama kurtarma eğitimlerini inceledi.

Aygöl çifti, daha sonra gölet çevresinde dernek üyeleriyle yürüyüş yaptı.