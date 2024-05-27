Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Cumhuriyet İlkokulu\'nu ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti. Vali Aygöl, öğrencilerle sohbet ederek kitap okuma ve kişisel gelişim etkinliklerine katıldı. Ayrıca öğretmenlerin taleplerini dinleyen Aygöl, eğitim çalışanlarının yanlarında olduklarını ve okul gezilerine devam edeceklerini belirtti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

27.05.2024 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki Cumhuriyet İlkokuluna ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette Vali Aygöl, öğrencilerle sohbet ederek kitap okuma ve kişisel gelişim etkinliklerine katıldı.

Öğretmenlerin de okula ilişkin taleplerini dinleyen Aygöl, eğitim çalışanlarının yanında olduklarını, okul gezilerine devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

Kişisel Gelişim, Şefik Aygöl, Bilecik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:18 Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90’ı tehlikeli Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli
15:27 Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı
15:24 Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
14:02 15 kart gösterince olanlar oldu Kadın hakeme büyük ayıp 15 kart gösterince olanlar oldu! Kadın hakeme büyük ayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 17:45:06. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement