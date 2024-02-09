Bilecik Valisi Şefik Aygöl, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Tevfik Bey Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Atatürk Parkı'na geçen Vali Aygöl, kahvehanelere uğrayarak Bileciklilerin talep ve önerilerini dinledi.

09.02.2024 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Aygöl, Tevfik Bey Caddesi'ndeki esnafa "hayırlı işler" temennisinde bulunduktan sonra Atatürk Parkı'na geçti.

Vatandaşlarla sohbet eden, ardından civardaki kahvehanelere uğrayan Aygöl, Bileciklilerin kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bilecik Valiliği, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:16:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Valisi Şefik Aygöl, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement