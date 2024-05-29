Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Fıranlar köyü yolunda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Fıranlar köyü yolunda incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Fıranlar köyü yolunda incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesi Fıranlar köyü yolunda incelemelerde bulundu. İnceleme sonucunda, Akgün Seramik yerleşimi içinde kalan tehlikeli yolun, firma tarafından bütçesi karşılanarak yeni yol yapım çalışmasına başlanması kararlaştırıldı.

29.05.2024 13:49
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesi Fıranlar köyü yolunda incelemelerde bulundu.

İnceleme ve alınan kararlar sonucunda, Akgün Seramik yerleşimi içinde kalan, iş makineleri ve tır trafiği yoğunluğundan dolayı tehlike oluşturan yolun, bu firma tarafından bütçesi karşılanarak İl Özel İdaresi bünyesinde yeni yol güzergahında yapım çalışmasına başlanması kararlaştırıldı.

Vali Aygöl, inceleme gezisinin ardından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Pazaryeri 05 kontrol kesim numaralı Fıranlar köyüne ulaşımı sağlayan köy yolumuzun, Karayollarından ayrıldıktan sonra 650 metresi Akgün Seramik AŞ Pazaryeri Seramik-Granit Fabrikası yerleşimi içinde kalmaktadır. Fabrika yerleşimi içinde iş makinelerinden ve yoğun tır trafiğinden dolayı trafik güvenliği tehlikeye düşmektedir. Mevcut yol, fabrika yerleşimi dışında kalan kadastro yoluna deplase edilmesi halinde Fıranlar köyüne ulaşımda trafik güvenliği sağlanabilecektir. Fıranlar köyüne hayırlı olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Fıranlar köyü yolunda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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