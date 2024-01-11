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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilere verdiği yerli otomobili okula getirdi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilere verdiği yerli otomobili okula getirdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, geçen hafta BİL-EN Programı kapsamında ziyaret ettiği Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrencilere verdiği yerli otomobil Togg'u okula getirme sözünü yerine getirdi. Öğrenciler, Togg'u yakından görmek için birbirleriyle yarıştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Aygöl'e teşekkür ettiler.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilere verdiği yerli otomobili okula getirdi
11.01.2024 - 16:13,  Güncelleme: 16:14
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, geçen hafta BİL-EN Programı kapsamında ziyaret ettiği Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrencilere verdiği yerli otomobil Togg'u okula getirme sözünü yerine getirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu ile Aşağıköy İlkokulunda da sergilenen yerli otomobili yakından görmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Togg'la hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, sözünü tuttuğu için Vali Aygöl'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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