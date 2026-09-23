Bilecik Valisi Sözer, Osmaneli'de hasat yapıp 58 bin ton domates üretildiğini söyledi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Sözer, Osmaneli'de hasat yapıp 58 bin ton domates üretildiğini söyledi

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Bilecik Valisi Sözer, Osmaneli\'de hasat yapıp 58 bin ton domates üretildiğini söyledi
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Bilecik Valisi Sözer, Osmaneli'de domates ve barbunya hasadına katılıp vatandaşlarla salça yaptı. Sözer, kentte yılda ortalama 99 bin ton domatesin 58 bin tonunun, 4 bin 500 ton barbunyanın 3 bin tonunun Osmaneli'de üretildiğini açıkladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde domates ve barbunya hasadına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, üreticilerle hasat yapan Sözer, daha sonra talep ve önerileri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sözer, kent genelindeki 15 bin 248 dekar alanda yılda ortalama 99 bin ton sofralık ve salçalık domates yetiştirildiğini belirtti.

Bunun 58 bin tonunun Osmaneli'de üretildiğini ifade eden Sözer, ildeki 3 bin 700 dekar alanda ise yılda ortalama 4 bin 500 ton barbunya yetiştirildiğini, bunun 3 bin tonunun da Osmaneli'de üretildiğini duyurdu.

Vali Sözer, daha sonra vatandaşlarla salça yaptı.

Hasat sırasında Sözer'e, Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık eşlik etti.

Kaynak: AA
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