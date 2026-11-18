Bilecik Yenipazar'da otomobil devrildi, 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Yenipazar'da Selim köyü yolunda kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Kazada ağır yaralanan 73 yaşındaki sürücü, ambulansla götürüldüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Bozkurt (73) yönetimindeki 26 AAU 187 plakalı otomobil, Selim köyündeki yolda kontrolden çıkıp devrildi.
Kazada ağır yaralanan Bozkurt, amsulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bozkurt, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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