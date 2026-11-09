Bilecik Yenipazar\'da tırdan atlayan sürücü yaralanarak hastaneye sevk edildi

Bilecik Yenipazar'da tırdan atlayan sürücü yaralanarak hastaneye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kavacık köyü mevkisinde tır devrilmeden önce kendisini dışarı atan sürücü yaralandı. İlk müdahalesi Yenipazar Devlet Hastanesinde yapılan sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
E.M, (39) idaresindeki 11 ACV 884 plakalı tır, Kavacık köyü mevkisinde devrildi.
Tır devrilmeden önce kendisini dışarı atarak yaralanan sürücü, Yenipazar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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