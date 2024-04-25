Bilecik\'ten Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması\'nda birincilik

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın bölge finaline katılan Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Yusuf Yavaş, birinciliği kazandı.

Balıkesir'de yapılan "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda birinci olan Yavaş, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman tarafından tebrik edilerek ödüllendirildi.

Kahraman, öğrencinin başarısında emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek, Yusuf Yavaş'a 29 Mayıs'ta yapılacak Türkiye finalinde başarılar diledi.