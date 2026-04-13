Bilgisayar Hoparlörlerinde Cızırtı Sesinin Nedenleri ve Çözüm Yolları

13.04.2026 02:09
Bilgisayar hoparlörlerinde yaşanan cızırtı sorunlarının ardındaki nedenler bağlantı problemleri, elektriksel parazit ve yazılım ayarlarıdır. Bu sorunlarla başa çıkmak için alınabilecek önlemler ve çözüm önerileri ele alınıyor.

Bilgisayar hoparlörlerinden gelen cızırtı sesi, müzik dinlerken veya film izlerken kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir ve bazen ses kapalıyken bile duyulabilir. Bu durum çoğunlukla hoparlör arızasından değil, bağlantı sorunları, elektriksel parazit veya yazılım ayarlarından kaynaklanır.

En yaygın neden bağlantı sorunlarıdır; 3.5 mm jak ile bağlanan hoparlörlerde temas kaybı, kablo hasarı veya tozlanma cızırtıya yol açabilir. Elektriksel parazit, topraklama sorunları veya farklı prizlerdeki voltaj farkları da ses problemlerine neden olabilir. Yazılım tarafında, Windows güncellemeleri sonrası uyumsuz ses sürücüleri veya hatalı ses geliştirme ayarları cızırtıya sebep olabilir.

Hoparlör kaynaklı problemler daha nadirdir; uzun süreli kullanım, yüksek ses seviyesi veya fiziksel hasar iç bileşenleri yıpratabilir. Sorunu çözmek için farklı kablo denemek, hoparlörü başka cihazda test etmek, sürücüleri güncellemek ve elektrik bağlantılarını kontrol etmek gibi adımlar önerilir. Tüm kontrollerden sonra problem devam ederse, profesyonel destek alınabilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
