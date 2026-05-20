Bilim Fuarı Hizan'da Açıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
İstiklal Ortaokulu'nca düzenlenen fuarda öğrencilerin, öğretmenleri gözetiminde hazırladığı 11 proje sergilendi.
Okul bahçesine kurulan stantlarda öğrencilerin araştırma, tasarım ve inceleme alanlarında hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Fuara, Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, öğretmenler ve veliler katıldı.
