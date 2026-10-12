Bilim Ümraniye, ISS'in Güneş'in önünden geçişini Beykoz'da 15 kareyle kaydetti - Son Dakika
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Bilim Ümraniye, ISS'in Güneş'in önünden geçişini Beykoz'da 15 kareyle kaydetti

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Bilim Ümraniye ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'in önünden geçişini Beykoz Çavuşbaşı'nda özel güneş teleskobuyla kaydetti. Saat 14.45 civarında yarım saniyede gerçekleşen geçişte saniyede 30 kare alınarak 15 ISS görüntüsü elde edildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in önünden geçişi, Beykoz'dan görüntülendi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'in önünden geçtiği anlar, Bilim Ümraniye ekibi tarafından Çavuşbaşı Mahallesi'nde kurulan özel güneş teleskobuyla gözlendi.

Saat 14.45 civarında gerçekleşen gökyüzü olayı, kurulan özel teleskopla saniye saniye görüntülendi.

Bilim Ümraniye'de görev yapan Uzman Astronom Mehmet Yüksek, AA muhabirine, Güneş'i özel filtreli teleskopla çok özel bir dalga boyunda gözlemlediklerini belirtti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'in önünden saatte 28 bin kilometre hızla geçtiğini aktaran Yüksek, saniyenin neredeyse yarısı bir hızla gerçekleştiği için bu geçişi yakalamanın çok zor olduğunu ifade etti.

Yüksek, "Biz Bilim Ümraniye ekibi olarak buraya geldik, teleskobumuzu kurduk ve bu geçişi başarılı bir şekilde yakaladık. Bu geçiş yaklaşık saniyenin yarısı kadar bir hızda, yani yarım saniyede gerçekleşti. Biz yaklaşık saniyede 30 kare aldık. Yani şu anda elimizde 15 tane ISS görüntüsü var. Bunları birleştireceğiz ve ortaya çok net bir fotoğraf çıkarmaya çalışacağız." diye konuştu.

Geçişin her gün olduğunu ama her yerden gözlemlenemediğini vurgulayan Yüksek, "Aslında tamamen şans şu anda sadece Beykoz civarında izlendi. Belki Avrupa'da başka bir yerde de izleniyordur. Bunu tabii ki astronomlar, astrofotografçılar sık sık takip ediyor. Ben de yaklaşık üç hafta öncesinden takibe başladım ve bugün yakalamak kısmet oldu. Bunu ilk yapan şey, Türkiye'deki bilim merkezleri olarak ilk bizim gerçekleştirmemiz." ifadelerini kullandı.

Yüksek, "İlk Türk Astronotumuz Alper Gezer Avcı'nın orada 13 deney gerçekleştirmiş olması önem taşıyor. Yaklaşık bir haftalık bir görev sürecinde orada kaldı ve görevlerini orada gerçekleştirdi. Bu yüzden bizim için ayrı bir önemi var. Yaklaşık iki ay sonra da Ümraniye civarlarından bu geçiş izlenecek. Sürekli bu geçişi takip halindeyiz." dedi.

Kaynak: AA
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